China pede que EUA respeite 'seriamente' a proibição de testes nucleares

A China pediu nesta quinta-feira (30) ao governo dos Estados Unidos que respeite "seriamente" a proibição internacional de testes nucleares, após o presidente Donald Trump ordenar ao Departamento da Defesa que teste as armas nucleares do país.

"A China espera que os Estados Unidos respeitem seriamente as obrigações do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e o compromisso de proibir os testes nucleares, e que adotem medidas concretas para preservar o sistema mundial de desarmamento e não proliferação nuclear e para manter o equilíbrio e a estabilidade estratégica mundiais", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun.

O presidente americano afirmou: "Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições".

A medida foi anunciada depois que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quarta-feira o teste de um drone submarino russo com capacidade nuclear, um desafio às advertências de Washington.

