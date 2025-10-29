Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 23:13

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (29) que determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares, sem oferecer mais detalhes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida tomada pelo dirigente americano chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar nesta quarta que Moscou havia testado com sucesso um drone submarino de propulsão e com capacidade nucleares, desafiando as advertências de Washington. 

"Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua rede Truth Social. 

jgc/sla/rpr

Tópicos relacionados:

armamento eua nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay