Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Colômbia repudia 'barbárie' em operação policial no Rio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 22:37

compartilhe

SIGA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou de "barbárie" a operação policial no Rio de Janeiro, a mais letal da história do país com mais de 100 mortos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na terça-feira, policiais entraram em um complexo de favelas da Zona Norte do Rio em uma operação contra a poderosa organização criminosa Comando Vermelho, com fogo cruzado e pelo menos 119 mortos, entre eles quatro policiais.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que a incursão foi um "sucesso" como parte de sua política de linha-dura contra o crime. 

A operação proporcionou imagens de guerra em uma das principais cidades do Brasil, com corpos desfigurados e enfileirados, e acusações de "execuções" dos familiares das vítimas.

"Dor dos pobres. A barbárie é o denominador comum da extrema direita", disse Petro nesta quarta-feira no X. 

O dirigente colombiano, que é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comparou a operação com a pior época do paramilitarismo na Colômbia, cujas alianças com o Exército deixaram um rastro de sangue. 

Petro citou a operação Orión, realizada em 2002 em uma comunidade pobre de Medellín, onde a incursão deixou quase uma centena de desaparecidos e mais de 80 mortos. A intervenção rendeu ao Estado colombiano uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, ressaltou que Lula estava "estarrecido" com a quantidade de mortos.

"Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", disse Lula no X.

als/lv/db/rpr

Tópicos relacionados:

brasil colombia diplomacia narcotrafico policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay