Congressista 'corta-unhas' causa escândalo no Peru
O Congresso do Peru estava mergulhado em um novo escândalo, após a divulgação de uma foto que mostra uma parlamentar tendo as unhas dos pés cortadas por um assessor enquanto fala ao telefone, recostada no sofá de seu gabinete.
A imagem de Lucinda Vásquez, 67, membro de um partido minoritário de esquerda, impactou a opinião pública, após semanas de protestos contra a classe política, que deixaram um morto e mais de 100 feridos.
A foto foi tirada em 6 de novembro de 2024 e divulgada no último domingo, no programa Cuarto Poder. A imagem viralizou, acompanhada de hashtags como "congressista corta-unhas".
"É uma vergonha que se use uma pessoa, abusando do cargo e abusando do poder, para questões que não têm nada a ver com suas atribuições", criticou nesta quarta-feira (29) o presidente da Comissão de Ética do Congresso, Elvis Vergara.
O caso será analisado pela comissão na próxima semana, quando o Congresso retomar seus trabalhos, informou Vergara.
Lucinda alegou que a imagem havia sido tirada de contexto e negou qualquer intenção de "obrigar e humilhar" seus funcionários. Ela atribuiu a divulgação da foto a uma "vingança" de ex-colaboradores do seu gabinete.
O episódio causou indignação no país. No último dia 10, o Congresso destituiu a presidente Dina Boluarte devido a uma onda de insegurança, e nomeou para substituí-la o chefe do Parlamento, José Jerí.
Antes da destituição de Dina, a desaprovação do Congresso era de 95%, segundo a empresa Ipsos. Na medição da semana passada, o índice ficou em 81%.
"É desagradável, até humilhante, e aumenta efetivamente o desprestígio do Congresso, que atingiu níveis históricos devido à quantidade de escândalos e de mau uso dos recursos" destinados aos parlamentares, disse à AFP Fernando Tuesta, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Peru.
