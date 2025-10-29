PSG só empata com Lorient e perde Doué lesionado, mas segue líder

O Paris Saint-Germain não passou de um empate em 1 a 1 em sua visita ao Lorient nesta quarta-feira (29), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, em jogo em que o atacante Désiré Doué saiu lesionado, a menos de uma semana do duelo com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

O PSG, que na rodada passada havia recuperado a liderança, soma agora 21 pontos, um à frente do Monaco (2º), que horas depois bateu o Nantes (15º) fora de casa por 5 a 3.

O terceiro colocado é o Olympique de Marselha, que perdeu a oportunidade de igualar a pontuação dos parisienses ao ficar no empate em 2 a 2 com o Angers (13º).

Jogando fora de casa, o PSG contou com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé e o zagueiro brasileiro Marquinhos como titulares, além do retorno do meio-campista João Neves, desfalque desde meados de setembro, que entrou no segundo tempo.

O parisiense só abriu o placar no início do segundo tempo, quando Nuno Mendes foi às redes batendo de direita (49'), mas o empate do Lorient veio instantes depois, com gol do brasileiro Igor Silva (51').

A partir daí, o herói da partida foi o goleiro Yvon Mvogo, autor de várias defesas espetaculares para parar o poderoso ataque do PSG.

"Não merecemos a vitória", admitiu o técnico Luis Enrique. "É uma pena, porque precisamos dos pontos e queremos conquistá-los. Eles se defenderam muito bem."

Além do tropeço contra o 16º colocado, outra má notícia para o treinador espanhol foi a lesão de Doué, que sentiu a coxa direita e deixou o campo de maca ao ser substituído (60').

"É sempre uma má notícia quando há lesões. É uma lesão rara. Não sei exatamente o que é, espero que não seja grave", disse Luis Enrique após o apito final.

Depois do jogo, Doué saiu do vestiário de muletas e sem apoiar o pé direito no chão enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe, observou um jornalista da AFP.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Quarta-feira:

Metz - Lens 2 - 0

Nice - Lille 2 - 0

Le Havre - Brest 1 - 0

Lorient - PSG 1 - 1

Toulouse - Rennes 2 - 2

Strasbourg - Auxerre 3 - 0

Nantes - Monaco 3 - 5

Paris FC - Lyon 3 - 3

Olympique de Marselha - Angers 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 21 10 6 3 1 20 9 11

2. Monaco 20 10 6 2 2 23 16 7

3. Olympique de Marselha 19 10 6 1 3 24 11 13

4. Strasbourg 19 10 6 1 3 21 12 9

5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

8. Nice 17 10 5 2 3 16 15 1

9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2

11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

12. Paris FC 11 10 3 2 5 17 20 -3

13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18

ali-bdu/cpb/dr/raa/cb/am