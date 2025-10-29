Assine
Internacional

PSG só empata com Lorient e perde Doué lesionado, mas segue líder

29/10/2025 19:37

O Paris Saint-Germain não passou de um empate em 1 a 1 em sua visita ao Lorient nesta quarta-feira (29), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, em jogo em que o atacante Désiré Doué saiu lesionado, a menos de uma semana do duelo com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

O PSG, que na rodada passada havia recuperado a liderança, soma agora 21 pontos, um à frente do Monaco (2º), que horas depois bateu o Nantes (15º) fora de casa por 5 a 3.

O terceiro colocado é o Olympique de Marselha, que perdeu a oportunidade de igualar a pontuação dos parisienses ao ficar no empate em 2 a 2 com o Angers (13º).

Jogando fora de casa, o PSG contou com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé e o zagueiro brasileiro Marquinhos como titulares, além do retorno do meio-campista João Neves, desfalque desde meados de setembro, que entrou no segundo tempo.

O parisiense só abriu o placar no início do segundo tempo, quando Nuno Mendes foi às redes batendo de direita (49'), mas o empate do Lorient veio instantes depois, com gol do brasileiro Igor Silva (51').

A partir daí, o herói da partida foi o goleiro Yvon Mvogo, autor de várias defesas espetaculares para parar o poderoso ataque do PSG.

"Não merecemos a vitória", admitiu o técnico Luis Enrique. "É uma pena, porque precisamos dos pontos e queremos conquistá-los. Eles se defenderam muito bem."

Além do tropeço contra o 16º colocado, outra má notícia para o treinador espanhol foi a lesão de Doué, que sentiu a coxa direita e deixou o campo de maca ao ser substituído (60').

"É sempre uma má notícia quando há lesões. É uma lesão rara. Não sei exatamente o que é, espero que não seja grave", disse Luis Enrique após o apito final.

Depois do jogo, Doué saiu do vestiário de muletas e sem apoiar o pé direito no chão enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe, observou um jornalista da AFP.

-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Quarta-feira:

   Metz - Lens                         2 - 0

   Nice - Lille                        2 - 0

   Le Havre - Brest                    1 - 0

   Lorient - PSG                       1 - 1

   Toulouse - Rennes                   2 - 2

   Strasbourg - Auxerre                3 - 0

   Nantes - Monaco                     3 - 5

   Paris FC - Lyon                     3 - 3

   Olympique de Marselha - Angers      2 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     21  10   6   3   1  20   9  11

    2. Monaco                  20  10   6   2   2  23  16   7

    3. Olympique de Marselha   19  10   6   1   3  24  11  13

    4. Strasbourg              19  10   6   1   3  21  12   9

    5. Lyon                    19  10   6   1   3  16  12   4

    6. Lens                    19  10   6   1   3  14  10   4

    7. Lille                   17  10   5   2   3  22  13   9

    8. Nice                    17  10   5   2   3  16  15   1

    9. Toulouse                14  10   4   2   4  17  15   2

   10. Rennes                  12  10   2   6   2  14  16  -2

   11. Le Havre                12  10   3   3   4  12  16  -4

   12. Paris FC                11  10   3   2   5  17  20  -3

   13. Angers                  10  10   2   4   4   8  14  -6

   14. Brest                    9  10   2   3   5  14  18  -4

   15. Nantes                   9  10   2   3   5  10  15  -5

   16. Lorient                  9  10   2   3   5  13  22  -9

   17. Auxerre                  7  10   2   1   7   7  16  -9

   18. Metz                     5  10   1   2   7   8  26 -18

