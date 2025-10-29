Assine
Microsoft registra resultados trimestrais melhores do que o esperado

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 18:25

A Microsoft registrou resultados melhores do que o previsto para o primeiro trimestre de seu ano fiscal, demonstrando a demanda constante e insaciável de seus clientes por computação em nuvem e inteligência artificial (IA).

O lucro líquido atingiu 27,7 bilhões de dólares (R$ 148 bilhões), um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Por ação, o indicador mais acompanhado em Wall Street, o valor chegou a 3,72 dólares, ligeiramente acima dos 3,67 dólares previstos pelos analistas, segundo o consenso da FactSet.

