Receitas trimestrais da Meta caem devido a cobrança fiscal de US$ 16 bilhões

A gigante tecnológica Meta, empresa-mãe de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, registrou uma forte queda em seus lucros durante o terceiro trimestre devido a uma cobrança fiscal extraordinária de 16 bilhões de dólares (R$ 85,5 bilhões).

O grupo, cujas receitas de 51,2 bilhões de dólares (R$ 273,5 bilhões) superaram as expectativas, também anunciou nesta quarta-feira (29) que aumentará seus gastos de capital para impulsionar o desenvolvimento de inteligência artificial generativa (IA), com uma previsão entre 70 e 72 bilhões de dólares (374 e 384,5 bilhões de reais) para 2025.

As ações caíram mais de 8% nas negociações após o fechamento da bolsa em Wall Street.

