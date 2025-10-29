Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Receitas trimestrais da Meta caem devido a cobrança fiscal de US$ 16 bilhões

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 18:13

compartilhe

SIGA

A gigante tecnológica Meta, empresa-mãe de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, registrou uma forte queda em seus lucros durante o terceiro trimestre devido a uma cobrança fiscal extraordinária de 16 bilhões de dólares (R$ 85,5 bilhões).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo, cujas receitas de 51,2 bilhões de dólares (R$ 273,5 bilhões) superaram as expectativas, também anunciou nesta quarta-feira (29) que aumentará seus gastos de capital para impulsionar o desenvolvimento de inteligência artificial generativa (IA), com uma previsão entre 70 e 72 bilhões de dólares (374 e 384,5 bilhões de reais) para 2025.

As ações caíram mais de 8% nas negociações após o fechamento da bolsa em Wall Street.

bl/tmc/rl/db/mr/am

Tópicos relacionados:

bolsa empresas eua resultados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay