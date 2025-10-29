Assine
Início Internacional
Internacional

Alphabet registra receitas superiores a US$ 100 bilhões graças à IA

29/10/2025 17:50

A Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou nesta quarta-feira (29) sua primeira receita trimestral de 100 bilhões de dólares, impulsionada pelo crescimento do negócio de seu motor de busca e pela expansão da computação em nuvem com o apoio da inteligência artificial.

A receita do gigante tecnológico aumentou 16% em relação ao ano anterior, chegando a 102,3 bilhões de dólares (R$ 546 bilhões) no terceiro trimestre — superando as expectativas dos analistas e marcando um resultado histórico para a companhia fundada em 1998.

Os lucros atingiram 35 bilhões de dólares (R$ 187 bilhões), um aumento de 44% em comparação com o ano anterior, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira. O lucro por ação, indicador preferido pelos investidores, chegou a 2,87 dólares, superando amplamente as expectativas do mercado, que apontavam para 2,26 dólares, de acordo com o consenso da FactSet.

arp/des/db/mr/am




