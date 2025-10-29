Tribunal dos EUA bloqueia envio da Guarda Nacional a Portland

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos bloqueou temporariamente o envio de tropas da Guarda Nacional pelo presidente Donald Trump a Portland, no Oregon.

A decisão do Tribunal de Apelações do Nono Circuito anula o veredicto de um painel de três juízes que havia concluído que Trump podia enviar tropas à cidade, governada por democratas.

A medida faz parte da estratégia do presidente republicano de enviar tropas a cidades administradas por seus rivais políticos, que ele acusa de estarem tomadas pela criminalidade.

O Nono Circuito votou na noite de terça-feira (28) a favor de que o caso seja revisado por um painel de onze juízes, decisão celebrada pelo procurador-geral do Oregon, Dan Rayfield. "Esta decisão demonstra que a verdade importa e que os tribunais estão trabalhando para que esta administração preste contas", disse ele.

"A Constituição limita o poder do presidente, e as comunidades do Oregon não podem ser usadas como campo de treinamento para uma autoridade federal sem controle", acrescentou. "O tribunal envia uma mensagem clara: o presidente não pode enviar o Exército a cidades americanas desnecessariamente".

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump tem ordenado uma campanha de deportações realizada principalmente em estados e cidades democratas, como Chicago, Los Angeles e Portland.

