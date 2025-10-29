Chefe da ONU 'muito preocupado' com número de mortos na megaoperação policial no Rio
O chefe da ONU, António Guterres, está "muito preocupado" com o balanço da megaoperação policial contra a organização criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos, disse nesta quarta-feira (29) seu porta-voz.
"Ele destaca que o uso da força em operações policiais deve estar em conformidade com as leis e os padrões internacionais de direitos humanos, e exorta as autoridades a realizarem uma investigação imediata", declarou aos jornalistas Stephane Dujarric, porta-voz de Guterres, sobre a operação realizada na terça-feira no Rio.
