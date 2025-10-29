Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cinco membros do maior cartel da Colômbia são mortos em combates com militares

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 14:29

compartilhe

SIGA

Cinco membros do Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, morreram em combates com militares no noroeste do país, informou o Exército nesta quarta-feira (29).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar das tentativas recentes do governo de iniciar um diálogo, realizadas no Catar, o presidente Gustavo Petro intensifica a ofensiva contra essa organização, dedicada ao tráfico de cocaína e à mineração ilegal.

O Exército informou que cinco membros do Clã foram mortos em combates no departamento de Antioquia.

Nessa região, o cartel controla jazidas ilegais de ouro, que, segundo especialistas, se tornaram sua principal fonte de financiamento.

Delegados de Petro e porta-vozes do grupo armado concluíram em setembro uma série de reuniões com o objetivo de iniciar negociações para sua desmobilização, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o encontro.

O chefe negociador do governo, Álvaro Jiménez, contou na época à AFP que os narcotraficantes condicionam seu desarmamento à concessão de benefícios judiciais e garantias de segurança.

O conflito entre o Clã, que se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia (EGC), e as forças de segurança remonta à primeira década deste século.

Seu poder tem aumentado graças a alianças criminosas com membros das forças de segurança, políticos e organizações estrangeiras que traficam cocaína, de acordo com estudos.

Atualmente, o grupo conta com entre 6 mil e 7 mil membros, segundo Jiménez. O funcionário advertiu em setembro que o governo não considerava uma trégua.

O principal líder do cartel, conhecido como Otoniel, foi extraditado para os Estados Unidos em 2022. Em seu lugar, o comando da organização está nas mãos de Chiquito Malo.

das/lv/mvl/rm/am

Tópicos relacionados:

colombia narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay