Exército israelense afirma ter atacado depósito de armas no norte de Gaza
compartilheSIGA
O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (29), ter realizado um "ataque preciso" contra um depósito de armas no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo de "eliminar uma ameaça de ataque terrorista".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O exército realizou um ataque preciso na área de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, visando uma infraestrutura terrorista onde armas e aeronaves destinadas ao uso em um iminente ataque terrorista contra soldados israelenses e o Estado de Israel estavam armazenadas", afirmou um comunicado militar.
Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado o retorno ao cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro na Faixa de Gaza, após realizar uma série de ataques desde o dia anterior contra "dezenas" de alvos em retaliação a disparos que mataram um soldado.
acc-emp/mib/vl/mab/mb/aa