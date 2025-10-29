Exército israelense afirma ter atacado depósito de armas no norte de Gaza

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (29), ter realizado um "ataque preciso" contra um depósito de armas no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo de "eliminar uma ameaça de ataque terrorista".

"O exército realizou um ataque preciso na área de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, visando uma infraestrutura terrorista onde armas e aeronaves destinadas ao uso em um iminente ataque terrorista contra soldados israelenses e o Estado de Israel estavam armazenadas", afirmou um comunicado militar.

Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado o retorno ao cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro na Faixa de Gaza, após realizar uma série de ataques desde o dia anterior contra "dezenas" de alvos em retaliação a disparos que mataram um soldado.

