Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

De Bruyne passa por cirurgia bem-sucedida após lesão na coxa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 13:17

compartilhe

SIGA

O meia belga Kevin De Bruyne passou por uma cirurgia bem-sucedida após sofrer uma lesão na coxa, informou o Napoli nesta quarta-feira (29).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Como estava programado, Kevin De Bruyne foi operado na Antuérpia depois de sua lesão no bíceps femoral na coxa direita", escreveu o clube italiano em comunicado.

"O procedimento se desenvolveu perfeitamente e De Bruyne (...) iniciará a primeira fase de sua recuperação pós-operatória na Bélgica", acrescenta a nota.

O Napoli, líder do Campeonato Italiano e atual detentor do 'Scudetto', não informou o tempo de ausência do jogador, mas o diretor de futebol do clube, Gabriele Oriali, havia confirmado na terça-feira que ele deve ficar afastado dos gramados por um período de três a quatro meses.

De Bruyne se lesionou ao abrir o placar para o Napoli cobrando pênalti na vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 1 no último sábado, pela 8ª rodada da Serie A.

Depois de vencer o Lecce (1 a 0) na terça-feira, o time napolitano lidera com três pontos de vantagem sobre a Roma (2ª), que tem um jogo a menos.

jr/obo/iga/avl/cb

Tópicos relacionados:

bel fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay