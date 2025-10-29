Assembleia Geral da ONU pede o fim do bloqueio dos EUA contra Cuba, embora com menos votos

A Assembleia Geral da ONU adotou, nesta quarta-feira (29), por ampla maioria, uma nova resolução que pede o fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba, cuja ofensiva diplomática conseguiu desviar votos de Havana.

A resolução, que pede o levantamento do embargo econômico, comercial e financeiro em vigor desde 1992, recebeu 165 votos a favor, 7 contra (incluindo Estados Unidos, Israel, Ucrânia, Argentina e Paraguai) e 12 abstenções. Trata-se de uma maioria expressiva, porém menor do que nos últimos anos, quando a média de apoio à resolução girava em torno de 190 votos.

