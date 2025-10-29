Argentina lança moeda em homenagem à Copa de 2026 e a gol de Maradona contra Inglaterra

O Banco Central da Argentina lançou uma moeda comemorativa da Copa do Mundo de 2026 que inclui um diagrama do segundo gol de Diego Maradona contra a Inglaterra no Mundial de 1986, embora a apresentação tenha gerado polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (29).

O anverso da moeda de prata, de edição limitada, mostra uma bola e o reverso ilustra a jogada na qual Maradona partiu desde o meio-campo e driblou cinco adversários para marcar o gol histórico nas quartas de final contra a seleção inglesa.

O Banco Central informou que foram produzidas 2.500 unidades da moeda para serem comercializadas no mercado local e que, "além disso, moedas de ouro com desenho semelhante que serão comercializadas no âmbito internacional".

A apresentação da moeda gerou reações negativas nas redes sociais, já que a publicação do Banco Central não menciona Maradona.

"Muito linda a proposta, mas por que não colocam o nome do autor do gol?", escreveu um usuário no X. "O gerente driblou o sobrenome Maradona como Diego fez com os ingleses", brincou outro.

O Banco Central informou que a moeda é feita de prata 925, tem borda serrilhada, 40 mm de diâmetro e pesa 27 gramas.

tev/lm/mar/cb/aa