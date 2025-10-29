Assine
México não consegue resgatar sobrevivente de ataque dos EUA no Pacífico

29/10/2025 12:53

A Marinha mexicana não conseguiu resgatar o único sobrevivente de um ataque dos Estados Unidos contra embarcações supostamente carregadas de drogas no Pacífico, que deixou 14 mortos, afirmou a presidente Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira (29). 

"Não conseguiram resgatá-lo", respondeu a presidente a uma pergunta sobre o assunto durante sua coletiva de imprensa matinal. 

Após o ataque, ocorrido na segunda-feira, o Pentágono informou que as autoridades mexicanas assumiram a responsabilidade pela coordenação do resgate do sobrevivente.

Tópicos relacionados:

defesa diplomacia eua mexico narcotrafico

