Vini Jr. se desculpa por reação ao ser substituído contra o Barcelona

29/10/2025 12:41

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, pediu desculpas nesta quarta-feira (29) a seus "companheiros, clube e presidente" por sua reação após ser substituído no Clássico contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória do time merengue por 2 a 1.

"Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico. Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, clube e presidente", escreveu Vini em uma mensagem publicada em suas redes sociais.

"Às vezes a paixão me domina por sempre querer vencer e ajudar minha equipe. Minha personalidade competitiva nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como fiz desde o primeiro dia", continuou o brasileiro.

Vini não menciona em nenhum momento o técnico Xabi Alonso, que decidiu substituí-lo por Rodrygo no segundo tempo do clássico contra o Barça, o que causou sua irritação ao deixar o campo.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Alonso declarou que conversaria com o jogador no vestiário.

