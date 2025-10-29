Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chuvas recordes no Vietnã deixam sete mortos e inundam 100 mil residências

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 11:31

compartilhe

SIGA

As enchentes provocadas pelas chuvas recordes no centro do Vietnã, nesta semana, deixaram ao menos sete mortos e inundaram mais de 100 mil residências, informou, nesta quarta-feira (29), o Ministério do Meio Ambiente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As províncias costeiras do Vietnã foram atingidas por intensas chuvas desde o domingo, com um recorde de até 1.700 milímetros em 24 horas.

Sete pessoas morreram e outras cinco permanecem desaparecidas, aponta o ministério em um relatório.

Mais de 150 deslizamentos de terra foram reportados, 2.200 hectares de cultivos destruídos e um total de 103.525 casas inundadas, detalha.

Muitos dos mais de 21 mil deslocados começaram a retornar para suas casas na manhã desta quarta-feira, quando a água começou a baixar na cidade costeira central de Hue.

No entanto, foram registradas novas chuvas ao meio-dia, o que obrigou a liberar água dos reservatórios.

A província central de Danang também está em alerta por possíveis novas inundações nos próximos dois dias, já que os rios atingiram níveis preocupantes, segundo o ministério.

tmh-jts/rsc/mab/mb/rm/aa

Tópicos relacionados:

ambiente chuva clima inundacoes meio meteorologia vietna

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay