Inundações provocadas pelo furacão Melissa deixam 10 mortos no Haiti

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 10:55

Pelo menos 10 pessoas morreram no Haiti devido às inundações provocadas pelo furacão Melissa, que afeta a região do Caribe há vários dias, informaram as autoridades locais. 

O rio La Digue transbordou e arrastou vários moradores da cidade de Petit-Goave (sul do país), segundo o prefeito da localidade e o diretor-geral de um hospital local, que mencionaram a descoberta de 10 corpos corpos e vários desaparecidos.

