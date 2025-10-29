Assine
Putin anuncia que Rússia testou drone submarino com capacidade nuclear

29/10/2025 09:43

A Rússia testou com sucesso um drone submarino com capacidade de transportar uma ogiva nuclear e com propulsão de energia nuclear, afirmou o presidente Vladimir Putin nesta quarta-feira (29), o segundo teste de uma arma russa com capacidade nuclear em uma semana.

"Ontem foi realizado outro teste de outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin, antes de acrescentar que "não há forma de interceptar" o drone.

Tópicos relacionados:

conflito defesa russia ucrania

