Putin anuncia que Rússia testou drone submarino com capacidade nuclear
compartilheSIGA
A Rússia testou com sucesso um drone submarino com capacidade de transportar uma ogiva nuclear e com propulsão de energia nuclear, afirmou o presidente Vladimir Putin nesta quarta-feira (29), o segundo teste de uma arma russa com capacidade nuclear em uma semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Ontem foi realizado outro teste de outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin, antes de acrescentar que "não há forma de interceptar" o drone.
bur/tw/mab/pc/fp/aa