Trump afirma que acordo comercial com a Coreia do Sul está praticamente concluído

29/10/2025 07:45

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29) que alcançou um acordo comercial com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, mas pouco depois explicou que está "praticamente" concluído.

"Nós conseguimos", respondeu o republicano aos jornalistas quando foi questionado se um acordo havia sido alcançado, sem revelar mais detalhes. 

"Chegamos a um acordo. Fizemos muitas coisas diferentes. Ótima reunião", declarou o americano, durante uma visita à cidade sul-coreana de Gyeongju para a reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Pouco depois, no entanto, o presidente republicano afirmou, durante um jantar com os líderes do bloco, entre os quais estava Lee, que o acordo está "praticamente" fechado.

Trump concordou em julho em reduzir para 15% as tarifas que havia implementado sobre os produtos sul-coreanos, em troca do compromisso de Seul de investir 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos.

Contudo, as tarifas elevadas sobre os veículos foram mantidas e os dois países discordam sobre a estrutura do compromisso de investimentos.

