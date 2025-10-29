Assine
Israel anuncia retomada do cessar-fogo após bombardeios em Gaza

29/10/2025 06:13

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (29) que retomou o cessar-fogo em Gaza após uma série de bombardeios contra dezenas de alvos desde terça-feira.

"Após uma série de bombardeios, nos quais foram atingidos dezenas de alvos terroristas e (combatentes) terroristas, as FDI (Forças de Defesa de Israel) começaram a aplicar novamente o cessar-fogo em resposta às violações do Hamas", afirmou o Exército em um comunicado.

"Como parte dos ataques, as FDI e o Shin Bet (serviço de inteligência interno) atingiram 30 terroristas que ocupavam postos de comando dentro das organizações terroristas que operam na Faixa de Gaza", acrescenta a nota.

