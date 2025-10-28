Assine
Trump lamenta não estar 'autorizado' a disputar 3º mandato nos EUA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 23:41

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou nesta quarta-feira (29, data local) não estar "autorizado" a disputar um terceiro mandato.

"Tenho os melhores índices de aprovação da minha vida, e, pelo que li, acho que não posso me candidatar, então vamos ver o que acontece [...] É uma pena", declarou Trump a bordo do avião presidencial Air Force One.

