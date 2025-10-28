Coreia do Norte testa míssil de cruzeiro um dia antes da visita de Trump à Coreia do Sul
A Coreia do Norte lançou mísseis de cruzeiro mar-terra de seu litoral oeste na terça-feira (28), publicou a imprensa estatal norte-coreana, um dia antes de o presidente americano Donald Trump iniciar uma visita à Coreia do Sul.
Os mísseis foram lançados verticalmente e voaram por mais de duas horas, reportou a agência de notícias KCNA nesta quarta-feira (29, data local).
A agência informou que Pak Jong Chon, vice-presidente do Comitê Militar Central da Coreia do Norte, supervisionou o teste, e não o líder Kim Jong Un, com quem Trump manifestou interesse de se reunir enquanto visita a Coreia do Sul esta semana.
Pak destacou que seu país está alcançando "sucessos importantes" no desenvolvimento de suas "forças nucleares" como um fator de dissuasão de uma guerra.
Trump e Kim se reuniram pela última vez em 2019, na Zona Desmilitarizada que divide a península da Coreia.
Pyongyang não informou se Kim aceitará um novo encontro com Trump.
