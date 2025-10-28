Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

CEO da Nvidia afirma que bloquear venda de chips para China prejudica EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 21:13

compartilhe

SIGA

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, alertou nesta terça-feira (28) que Washington deve permitir a venda para a China de chips de inteligência artificial (IA) fabricados nos Estados Unidos, para garantir que as empresas do Vale do Silício continuem sendo potências globais nesse setor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Queremos que o mundo seja construído sobre uma infraestrutura tecnológica americana", disse Huang, em evento da gigante dos semicondutores em Washington. 

Ele afirmou que "uma política que faça com que os Estados Unidos percam metade dos desenvolvedores mundiais de IA não é benéfica a longo prazo" e "prejudica mais" o país. 

"Precisamos estar na China para conquistar seus desenvolvedores."

Huang fez o alerta antes da reunião desta semana entre os presidentes chinês e americano, na qual a IA deve ser um dos temas em discussão.

Os chips fabricados pela Nvidia não são vendidos na China devido a proibições do governo chinês, preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos e à tensão comercial entre os dois países.

Para responder às restrições impostas por Washington, Pequim vem expandindo sua indústria de semicondutores.

arp/dw/cr/mr/lb/rpr

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia eua ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay