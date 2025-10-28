Assine
Venezuela vai declarar premier de Trinidad e Tobago persona non grata

28/10/2025 18:44

O Parlamento da Venezuela vai declarar nesta terça-feira (28) a primeira-ministra de Trinidad e Tobago persona non grata, por seu apoio às manobras militares dos Estados Unidos no Caribe, que, segundo o chavismo, buscam derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Kamla Persad-Bissessar respondeu com ironia à ameaça: "Milhões de venezuelanos estão fugindo da Venezuela, então por que acham que eu gostaria de ir para lá?", declarou, em mensagem à AFP.

A maioria chavista no Parlamento acusa Kamla de entregar seu território aos Estados Unidos, no momento em que um navio americano está atracado em Port-of-Spain para realizar manobras com forças do arquipélago.

O acordo para declarar a premiê persona non grata é o segundo ponto da ordem do dia na Assembleia Nacional. "Essa é uma declaração inútil, não tem efeito algum na minha vida", afirmou Kamla à AFP.

"Os navios de guerra que participam dos exercícios de interdição de drogas são propriedade dos Estados Unidos. Por que Maduro e o restante do governo venezuelano não mencionam o presidente Trump? Por que não o declaram persona non grata?", questionou a premiê.

A relação bilateral começou a se deteriorar com a chegada ao poder de Kamla, que tem um discurso contra a imigração venezuelana alinhado com Washington.

Maduro rompeu ontem os acordos de gás com Trinidad, localizada a uma dezena de quilômetros da sua costa.

