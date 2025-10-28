Wall Street fecha em níveis recordes por 3º pregão consecutivo
compartilheSIGA
A Bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (28) pelo terceiro pregão consecutivo em níveis recordes, impulsionada pela confiança do mercado nos resultados das gigantes do setor de tecnologia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Dow Jones subiu 0,34%, para 47.706,37 pontos; o Nasdaq ganhou 0,80%, chegando a 23.827,49 pontos; e o S&P 500 avançou 0,23%, a 6.890,88 pontos.
"A dinâmica positiva continua", resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.
"Amanhã pode certamente abrir caminho para um avanço sólido, com a decisão do Fed sobre as taxas de juros", afirmou Jose Torres, da Interactive Brokers.
Os analistas esperam há várias semanas que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) reduza suas taxas em um quarto de ponto percentual após a reunião de quarta-feira.
Os investidores também aguardam os resultados financeiros de várias gigantes tecnológicas: Microsoft, Alphabet (Google) e Meta (Facebook, Instagram) divulgarão seus balanços na quarta-feira, após o fechamento, e depois será a vez de Apple e Amazon, na quinta-feira à noite.
"Bons resultados das grandes empresas de tecnologia, junto com previsões otimistas no campo da inteligência artificial, também ajudariam os investidores a antecipar desde já o crescimento do próximo ano", observou Torres.
O analista também destacou um certo otimismo em relação às perspectivas de diálogo comercial entre Washington e Pequim.
tmc/nth/mvl/mr/am