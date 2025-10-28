Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em níveis recordes por 3º pregão consecutivo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 18:33

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (28) pelo terceiro pregão consecutivo em níveis recordes, impulsionada pela confiança do mercado nos resultados das gigantes do setor de tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Dow Jones subiu 0,34%, para 47.706,37 pontos; o Nasdaq ganhou 0,80%, chegando a 23.827,49 pontos; e o S&P 500 avançou 0,23%, a 6.890,88 pontos.

"A dinâmica positiva continua", resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

"Amanhã pode certamente abrir caminho para um avanço sólido, com a decisão do Fed sobre as taxas de juros", afirmou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os analistas esperam há várias semanas que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) reduza suas taxas em um quarto de ponto percentual após a reunião de quarta-feira.

Os investidores também aguardam os resultados financeiros de várias gigantes tecnológicas: Microsoft, Alphabet (Google) e Meta (Facebook, Instagram) divulgarão seus balanços na quarta-feira, após o fechamento, e depois será a vez de Apple e Amazon, na quinta-feira à noite.

"Bons resultados das grandes empresas de tecnologia, junto com previsões otimistas no campo da inteligência artificial, também ajudariam os investidores a antecipar desde já o crescimento do próximo ano", observou Torres.

O analista também destacou um certo otimismo em relação às perspectivas de diálogo comercial entre Washington e Pequim.

tmc/nth/mvl/mr/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado novayork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay