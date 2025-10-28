Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trinidad e Tobago prepara deportação em massa de imigrantes sem documentos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 17:59

compartilhe

SIGA

Trinidad e Tobago prepara um processo de deportação em massa de imigrantes sem documentos, em meio a uma crise com a Venezuela por ter recebido um navio de guerra americano para a realização de exercícios militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Venezuelanos formam a principal comunidade de imigrantes do arquipélago. Em memorando, ao qual a AFP teve acesso, o ministro da Segurança Nacional ordenou que "todos os imigrantes ilegais detidos sejam retidos para a implementação de um exercício de deportação em massa".

A relação bilateral começou a se deteriorar com a chegada ao poder de Kamla Persad-Bissessar, que tem um discurso contra a imigração venezuelana alinhado com Washington. O Parlamento da Venezuela deve declarar hoje a governante persona non grata.

Maduro rompeu ontem os acordos de gás com Trinidad, localizada a uma dezena de quilômetros da sua costa.

pb-jt/mbj/mr/lb

Tópicos relacionados:

diplomacia migracao venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay