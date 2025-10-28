Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Borussia Dortmund bate Eintracht nos pênaltis e avança na Copa da Alemanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 17:47

compartilhe

SIGA

O Borussia Dortmund bateu o Eintracht Frankfurt nos pênaltis (4-2, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) nesta terça-feira (28), em duelo entre duas equipes que disputam a Liga dos Campeões da Europa, e avançou às oitavas de final da Copa da Alemanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Jogando em casa, o Eintracht saiu na frente com um gol de Ansgar Knauff aos sete minutos, mas o Dortmund empatou no início do segundo tempo com Julian Brandt (48').

Sem gols na prorrogação, a definição da vaga nas oitavas foi para os pênaltis e o Dortmund acertou todas as suas quatro cobranças, enquanto o Eintracht errou duas.

Entre os demais confrontos de destaque da Copa da Alemanha, o Stuttgart, atual campeão, visitará o Mainz na quarta-feira, enquanto o Bayern de Munique vai no mesmo dia à casa do Colônia.

cpb/bm/iga/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

copa fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay