Napoli vence Lecce e se isola na liderança do Italiano

O Napoli sofreu, mas venceu o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (28) e abriu três pontos de vantagem sobre a Roma (2ª) na liderança do Campeonato Italiano.

Três dias depois de derrotar a Inter de Milão (3 a 1), o time do técnico Antonio Conte voltou a mostrar sua força no jogo que abriu a 9ª rodada da Serie A.

Sem o lesionado Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses, o atual campeão italiano chegou à vitória graças a um gol de cabeça do camaronês André-Frank Zambo Anguissa (69').

Minutos antes, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic salvou os napolitanos defendendo um pênalti cobrado pelo promissor atacante Francesco Camarda (56'), que está no Lecce cedido por empréstimo pelo Milan.

"É sempre difícil vir para o Lecce. Meu time mostrou compostura e inteligência", analisou Conte em declarações à plataforma DAZN.

"Estamos sem jogadores importantes, como De Bruyne, [Romelu] Lukaku, [Álex] Meret. Acho graça quando ouço as pessoas dizerem que contratamos muitos jogadores", acrescentou o treinador, visivelmente irritado.

O Napoli dorme como líder isolado com 21 pontos, mas pode ver o Milan encostar (3º, 17 pontos), caso o 'rossonero' vença a Atalanta ainda nesta terça-feira.

A Roma (2ª, 18 pontos) enfrentará o Parma na quarta-feira, enquanto a Juventus (8ª, 12 pontos), que demitiu o técnico Igor Tudor, receberá a Udinese.

Luciano Spalletti, ex-técnico do Napoli e da seleção da Itália, é o nome mais cotado para ser o substituto de Tudor na Juve.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Lecce - Napoli 0 - 1

(16h45) Atalanta - Milan

- Quarta-feira:

(14h30) Roma - Parma

Como - Hellas Verona

Juventus - Udinese

(16h45) Bologna - Torino

Genoa - Cremonese

Inter - Fiorentina

- Quinta-feira:

(14h30) Cagliari - Sassuolo

(16h45) Pisa - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 21 9 7 0 2 16 8 8

2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5

3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

5. Bologna 14 8 4 2 2 13 7 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6

8. Juventus 12 8 3 3 2 9 8 1

9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4

11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1

12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6

13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1

14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Hellas Verona 5 8 0 5 3 4 11 -7

18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5

19. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

20. Genoa 3 8 0 3 5 4 11 -7

