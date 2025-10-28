Assine
Saliba e Martinelli aumentam lista de desfalques do Arsenal

28/10/2025 16:28

O zagueiro francês William Saliba e o atacante brasileiro Gabriel Martinelli vão aumentar a lista de desfalques do Arsenal para o jogo contra o Brighton, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, anunciou o clube londrino na terça-feira (28).

Saliba teve que ser substituído no intervalo durante a vitória dos 'Gunners' por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, no domingo, devido a uma lesão, cuja natureza e gravidade não foram reveladas.

Já Martinelli, que começou no banco e entrou no segundo tempo, saiu de campo mancando.

No entanto, Declan Rice, que também saiu lesionado na partida, está à disposição do técnico Mikel Arteta.

"Ele está fora. Estamos avaliando, mas ele não jogará", explicou Arteta sobre o zagueiro francês, antes de acrescentar: "Parece que Martinelli também está fora. Precisamos realizar mais exames para avaliar a gravidade da lesão, mas ainda está muito cedo para ele".

O Arsenal já está sem o capitão Martin Odegaard, Kai Havertz, Noni Madueke e Gabriel Jesus, todos no departamento médico.

A vitória sobre o Palace permitiu à equipe abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês, com sete vitórias em nove rodadas.

