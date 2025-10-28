Presidente eleito da Bolívia viaja aos EUA para reparar relações e buscar ajuda financeira
compartilheSIGA
O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, buscará nesta semana, nos Estados Unidos, o restabelecimento das relações diplomáticas com Washington, rompidas desde 2008, além de apoio de organismos internacionais de crédito para superar a grave crise econômica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O líder de centro-direita, que assumirá o poder em 8 de novembro, planeja realizar reuniões em Washington com representantes do governo do presidente Donald Trump, assim como com dirigentes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da CAF e do Fundo Monetário Internacional.
"Voltaremos com dólares fresquinhos para nossas reservas internacionais", disse Paz à imprensa no fim de semana.
Seus assessores viajaram nesta terça-feira (28). Ainda não se sabe quando o presidente eleito chegará nem qual será sua agenda de atividades.
Paz prometeu que suas primeiras medidas se concentrarão em resolver a escassez de divisas no sistema financeiro e o desabastecimento interno de combustíveis. A inflação interanual até setembro superou 23%.
O atual governo da Bolívia quase esgotou suas reservas de dólares para sustentar uma política universal de subsídios aos combustíveis.
O plano é "nos reunirmos com todos os organismos multilaterais de financiamento e com o governo dos Estados Unidos", disse José Luis Lupo, um de seus assessores, à emissora Unitel, no aeroporto de El Alto.
Após vencer o segundo turno em 19 de outubro, Paz anunciou que restabeleceria as relações com os Estados Unidos.
Em 2008, o então presidente de esquerda Evo Morales expulsou o embaixador americano, acusando-o de apoiar um suposto complô da direita para dividir a Bolívia.
Desde então, as relações entre La Paz e Washington estão mantidas apenas em nível de encarregados de negócios.
Durante sua viagem a Washington, Paz prevê reuniões nos departamentos de Estado, do Tesouro e de Comércio dos Estados Unidos.
A primeira missão internacional de Paz ocorre após o anúncio de que ele não convidará para sua posse os presidentes de Venezuela, Cuba e Nicarágua, países que considera não democráticos.
Em resposta, esses países, que integram a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba), decidiram há alguns dias suspender a participação do futuro governo de Paz nesse bloco de esquerda.
jac/gta/vel/ad/lm/am