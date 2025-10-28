De Bruyne passará por cirurgia e ficará afastado por pelo menos 3 meses

O meia belga Kevin De Bruyne ficará afastado dos gramados por pelo menos três meses, depois de sofrer uma lesão na coxa ao marcar um gol de pênalti pelo Napoli, confirmou nesta terça-feira (28) o diretor do clube italiano, Gabriele Oriali.

De Bruyne abriu o placar na vitória do time napolitano sobre a Inter de Milão por 3 a 1 no último sábado, momento em que lesionou o bíceps femoral da coxa direita e teve que ser substituído.

"Teremos uma ideia mais clara [do tempo de recuperação] na quarta-feira, dia que está marcada a cirurgia", declarou à plataforma DAZN Gabriele Oriali, antes do jogo contra o Lecce pelo Campeonato Italiano.

"Mas partimos do princípio de que será por um período de três a quatro meses, o que é uma pena. Ele se adaptou muito bem", acrescentou.

Desde que chegou ao Napoli, De Bruyne marcou quatro gols em oito jogos na Serie A e deu duas assistências na Liga dos Campeões.

Antes de enfrentar o Lecce nesta terça-feira, o Napoli lidera o Italiano com os mesmos 18 pontos que a Roma (2ª), mas leva vantagem no saldo de gols.

td/mw/iga/cb/am