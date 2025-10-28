Assine
Internacional
Internacional

China acusa EUA de 'assédio comercial' e pede respeito mútuo

28/10/2025 14:30

O vice-presidente chinês Han Zheng denunciou, nesta terça-feira (28), o "assédio" e o protecionismo, em uma clara alusão à guerra comercial com os Estados Unidos, dois dias antes do encontro entre os líderes de ambos os países.

Durante um discurso na Future Investment Initiative, importante conferência realizada em Riade, capital da Arábia Saudita, Han Zheng alertou que a globalização enfrenta fortes pressões.

"O aumento do protecionismo comercial, o crescente unilateralismo e o assédio, assim como as deficiências do sistema de governança multilateral, aumentam a incerteza no panorama político e econômico mundial", declarou, segundo a tradução oferecida ao seu público.

O dirigente chinês destacou ainda a necessidade de superar as diferenças entre sistemas sociais e níveis de desenvolvimento, e de buscar pontos em comum baseados no respeito mútuo.

O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump, têm um encontro agendado para quinta-feira na Coreia do Sul, com o objetivo de alcançar um acordo que ponha fim à guerra comercial.

Trump ameaça impor novas tarifas massivas à China a partir de 1º de novembro, embora na segunda-feira tenha afirmado ter "respeito" por Xi Jinping e esperar chegar a um acordo.

bur/sar/cm/mab/meb/lm/aa

