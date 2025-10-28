Netanyahu ordena ataque imediato à Faixa de Gaza
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que suas tropas ataquem imediatamente a Faixa de Gaza nesta terça-feira (28), após acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.
"Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou que os militares realizassem poderosos bombardeios na Faixa de Gaza", afirmou um comunicado de seu gabinete.
