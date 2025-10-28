Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Confiança dos consumidores nos EUA se mantém estável

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 13:19

compartilhe

SIGA

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos manteve-se quase inalterada em outubro, de acordo com os dados publicados nesta terça-feira (28) pelo Conference Board, que mostram que a paralisação orçamentária do governo é de enorme preocupação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde 1º de outubro, os serviços não essenciais americanos estão suspensos devido ao "shutdown", o fechamento do governo pela falta de acordo entre os republicanos de Donald Trump e a oposição democrata sobre o orçamento.

O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 1,0 em outubro para 94,6, de um nível revisado para cima de 95,6 em setembro, segundo um comunicado.

Isso foi ligeiramente melhor do que o esperado, segundo pesquisas realizadas por economistas da Dow Jones Newswires e do The Wall Street Journal.

As expectativas médias de inflação para 12 meses aumentaram para 5,9% em relação aos 5,8% de setembro, ainda significativamente acima da meta de longo prazo de 2% do Federal Reserve (banco central americano).

da/bgs/ad/dd/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura consumo economia eua macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay