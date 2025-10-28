Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA move sua frota no Caribe devido ao furacão Melissa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 12:43

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos moveram seus navios posicionados no Caribe diante da ameaça do furacão de categoria máxima Melissa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Washington mobilizou sete navios de guerra, assim como caças F-35, para combater o tráfico de drogas.

As forças americanas "implementaram planos para condições climáticas adversas e se afastaram de qualquer área onde as condições climáticas atuais ou previstas sejam perigosas e possam representar níveis inaceitáveis de risco", informou o Comando Sul do Exército, conhecido como SOUTHCOM.

"Apesar dessas ações recentes, permanecem prontos e capazes de cumprir suas missões designadas", assegurou o comando responsável pelas forças americanas na América Central e do Sul.

Os Estados Unidos começaram sua campanha contra embarcações supostamente carregadas de drogas no Caribe no início de setembro. Washington estendeu depois esses ataques para as águas do Pacífico. No total, mataram 57 supostos narcotraficantes em 14 ataques contra embarcações, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais.

A Casa Branca não forneceu provas que demonstrem que os alvos abatidos estavam relacionados ao narcotráfico.

A Venezuela denuncia que este dispositivo americano tem como objetivo derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Além dos navios e aviões de guerra já posicionados na região, o porta-aviões USS Gerald R. Ford se juntará em breve à operação.

wd/ksb/dga/db/dd/aa

Tópicos relacionados:

eua furacao meio-ambiente narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay