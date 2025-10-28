Assine
Equador propõe base militar estrangeira contra narcotráfico em Galápagos

28/10/2025 12:19

O presidente do Equador, Daniel Noboa, sugeriu, nesta terça-feira (28), a eventual instalação de uma base militar estrangeira no arquipélago de Galápagos, no momento em que os Estados Unidos intensificam sua ofensiva contra o tráfico de drogas na costa do oceano Pacífico.

"É preciso deixar bastante clara a razão [da escolha da ilha] de Baltra. Primeiro, pesca ilegal; segundo, narcotráfico; terceiro, controle sobre o tráfico de combustíveis que se movimenta por lá. E também vai gerar não apenas segurança, mas benefícios para a população de Galápagos", disse Noboa, um dos principais aliados do governo de Donald Trump na região. 

Os equatorianos decidirão no dia 16 de novembro, em um referendo, se desejam ou não permitir que bases militares estrangeiras operem no país, medida proibida pela Constituição desde 2008.

Tópicos relacionados:

ambiente diplomacia equador eua meio narcotrafico

