Musk lança 'Grokipedia' para competir com Wikipédia

A empresa xAI de Elon Musk lançou, na segunda-feira (27), a plataforma Grokipedia para competir com a Wikipédia, a enciclopédia digital colaborativa criada em 2001, que ele acusou de viés ideológico de esquerda.

A versão 0.1 do site já contava com mais de 885.000 artigos até a noite de segunda-feira, em comparação com os mais de sete milhões de artigos da Wikipédia em sua versão em inglês.

O lançamento do site por Musk veio com a promessa de uma nova versão 1.0 que, segundo o empresário, será "dez vezes melhor" do que o site atual, que já é, segundo ele, "melhor do que a Wikipédia".

"O objetivo do Grok e da Grokipedia.com é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Nunca seremos perfeitos, mas ainda assim lutaremos por esse objetivo", escreveu Musk em sua conta na rede social X. Ele especificou que a Grokipedia é de acesso livre e "sem custos", assim como a Wikipédia.

O lançamento da Grokipedia estava previsto para o final de setembro, mas o empresário o adiou para "eliminar a propaganda", explicou em outra publicação no X.

Musk, o homem mais rico do mundo, sempre foi um constante crítico da Wikipédia.

Em 2024, ele acusou o site de ser "controlado por ativistas de extrema esquerda" e pediu o fim das doações à plataforma. Em agosto, ele declarou que a Wikipédia não poderia ser "usada como fonte definitiva" porque "seu controle editorial tem um viés extremamente esquerdista".

- Conteúdo gerado por chatbot -

O conteúdo da Grokipedia é gerado pelo chatbot Grok, o assistente de inteligência artificial (IA) generativa da xA, que é integrado à rede X.

Um artigo da Grokipedia sobre Musk indica que o chefe da Tesla e da SpaceX "influenciou o debate público" sobre diversos temas, o que lhe rendeu "críticas dos veículos de comunicação tradicionais, que demonstram uma inclinação sistemática à esquerda em sua cobertura".

A Wikipédia, criada em 2001, é uma enciclopédia colaborativa administrada por voluntários, financiada em grande parte por doações e cujas páginas podem ser escritas ou editadas por usuários da Internet.

Contactada pela AFP, Gwadamirai Majange, porta-voz da Fundação Wikimedia, que administra o site, afirmou nesta terça-feira que a organização "ainda está tentando entender como a Grokipedia funciona".

"Ao contrário de projetos mais recentes, os pontos fortes da Wikipédia são claros: possui políticas transparentes, supervisão rigorosa de voluntários e uma sólida cultura de melhoria contínua", disse Gwadamirai Majange.

Ela afirmou que o site busca informar "bilhões de leitores sem promover um ponto de vista particular".

O nascimento da Grokipedia foi comemorado por várias personalidades de direita, incluindo o ultranacionalista russo Alexander Dugin, que chamou o artigo da nova plataforma sobre si mesmo de "neutro", "objetivo" e "justo", enquanto o artigo da Wikipédia é, em sua opinião, "totalmente tendencioso e difamatório".

No entanto, para Majange, o "conhecimento criado por humanos" da Wikipédia é "no que as empresas de IA se baseiam para gerar conteúdo".

"Até a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir", afirmou a porta-voz da Wikipédia.

