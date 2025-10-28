Assine
Congressista do Peru que fazia assessor cortar suas unhas corre risco de punição

AF
AFP
Repórter
28/10/2025 08:29

O presidente do Congresso do Peru, Fernando Rospigliosi, qualificou na segunda-feira (27) como deplorável o fato de uma parlamentar ter feito com que um assessor cortasse suas unhas dos pés em seu gabinete, exigindo uma sanção por tal ato.

A legisladora de esquerda Lucinda Vásquez foi fotografada em um sofá enquanto um de seus assessores lhe aplicava massagens e cortava suas unhas em seu gabinete no Congresso em Lima, conforme revelado pelo programa dominical Cuarto Poder.

A imagem foi tirada em 6 de novembro de 2024, mas só foi divulgada recentemente.

Rospigliosi, do partido Força Popular, considerou ainda "uma humilhação" para os trabalhadores do Congresso terem sido empregados em tarefas "que não são próprias de sua função" e pediu à Comissão de Ética do Parlamento uma sanção contra a congressista do partido Juntos pelo Peru.

"É deplorável o que aconteceu, isso não deveria ocorrer no Congresso. As pessoas que cometem esse tipo de ato deveriam ser sancionadas. Espero que a Comissão de Ética tome todas as medidas cabíveis", disse Rospigliosi em coletiva de imprensa.

O presidente da Comissão de Ética, Elvis Vergara, disse à imprensa que no dia 3 de novembro proporá o início de uma investigação de ofício contra Vásquez.

