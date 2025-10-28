Assine
Internacional

Amazon anuncia corte de 14.000 postos de trabalho

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/10/2025 07:55

O grupo americano de comércio digital Amazon anunciou nesta terça-feira (28) a eliminação de 14.000 postos de trabalho, sem revelar em quais regiões do mundo, embora tenha informado que será uma "redução global".

"As reduções que anunciamos hoje são uma continuidade dos esforços para nos fortalecer ainda mais ao reduzir a burocracia, eliminar camadas e realocar recursos para garantir que estamos investindo em nossas maiores apostas", explicou em um comunicado Beth Galetti, vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia.

"Embora isso inclua reduções em algumas áreas e contratações em outras, significará uma redução geral em nossa força de trabalho corporativa de quase 14.000 postos" afirmou a empresa.

Tópicos relacionados:

comercio consumo empresas eua ia tecnologia

