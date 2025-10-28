Assine
Internacional

Forças israelenses anunciam que mataram três palestinos na Cisjordânia

28/10/2025 07:21

As forças israelenses mataram três palestinos, que classificaram como membros de uma "célula terrorista", durante uma operação perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, informou a polícia.

A operação na localidade de Kafr Qud foi efetuada em conjunto pelo Exército e pela unidade de elite de contraterrorismo policial, Yaman. 

"Durante uma ofensiva realizada pelas forças Yaman na área de Kafr Qud (...), os agentes atuaram para neutralizar uma célula terrorista que planejava um ataque e era parte de uma organização terrorista ativa no campo de refugiados de Jenin", informou a polícia em um comunicado.

"As forças detectaram membros da célula saindo de uma caverna. Atiradores de elite da unidade abriram fogo com precisão e mataram três terroristas", acrescentou.

O Exército bombardeou posteriormente a caverna para destruir o "esconderijo terrorista", segundo a polícia.

O Ministério da Saúde palestino da Cisjordânia identificou os três homens, todos na faixa de 20 anos, como Abdulah Mohamed Omar Jalamneh, Qais Ibrahim Mohamed Al Beitawi e Ahmed Azmi Aref Nashrati. 

A violência na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra na Faixa de Gaza, com o ataque do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

