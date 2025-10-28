Assine
Paramount Skydance eliminará quase 1.000 postos de trabalho

Repórter
28/10/2025 06:25

O grupo Paramount Skydance eliminará quase 1.000 postos de trabalho na quarta-feira (29), menos de três meses após a aquisição da Paramount pela Skydance, informou à AFP uma fonte próxima às negociações.

Durante a primeira coletiva de imprensa após a fusão empresarial, os novos executivos haviam alertado sobre demissões durante a apresentação dos resultados trimestrais, prevista para 10 de novembro.

A empresa não respondeu até o momento aos pedidos para confirmar a informação sobre as demissões. 

O novo CEO, David Ellison, pretende gerar pelo menos 2 bilhões de dólares em sinergias e acelerar a transformação tecnológica do gigante da televisão e do cinema.

A empresa unificada inclui os estúdios Skydance (responsáveis por títulos como "Missão: Impossível" e "Transformers") e Paramount, assim como a plataforma de streaming Paramount+ e os canais CBS, MTV e Nickelodeon.

David Ellison, assim como seu pai, o fundador do grupo de tecnologia Oracle, Larry Ellison, é um grande aliado de Donald Trump, cujo governo aprovou a compra da Paramount no final de julho.

