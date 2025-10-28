Assine
Dodgers vencem partida de quase sete horas e abrem 2-1 na World Series

AFP
AFP
28/10/2025 06:13

Com um home run de Freddie Freeman, o Los Angeles Dodgers venceu o Toronto Blue Jays por 6x5 na segunda-feira, em uma partida que precisou de 18 entradas e igualou o recorde de uma World Series.

O atual campeão da Major League Baseball venceu a terceira partida da decisão, que durou quase sete horas, graças ao home run de Freeman, que provocou uma grande comemoração nas arquibancadas do Dodger Stadium, ainda lotadas pouco antes da meia-noite (hora local, 4h00 de Brasília).

Os Dodgers abriram 2-1 na World Series e têm a chance de conquistar o bicampeonato se vencerem os dois próximos jogos, de terça e quarta-feira, também diante de sua torcida.

A outra partida de World Series que se estendeu até 18 entradas ocorreu em 2018, quando os Dodgers derrotaram o Boston Red Sox também com home run vencedor.

gbv/pc/fp

Tópicos relacionados:

2025 beisebol eua gligas worldseries

