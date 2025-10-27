Assine
Internacional

Venezuela suspende acordo de gás com Trinidad e Tobago após exercícios militares com EUA

27/10/2025 21:47

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, suspendeu nesta segunda-feira (27) o acordo energético que mantinha com Trinidad e Tobago, após considerar uma "ameaça" os exercícios militares que o país insular vizinho realiza em conjunto com os Estados Unidos.

Trinidad e Tobago recebe esta semana o contratorpedeiro "USS Gravely (DDG-107)" para exercícios conjuntos, em meio a operações americanas de combate às drogas no Caribe, que Maduro garante que buscam derrubá-lo do poder.

"Aprovei a medida cautelar de suspensão imediata de todos os efeitos do acordo energético e de tudo o que foi acordado nesta matéria. É uma medida cautelar para a qual tenho autoridade como presidente e que aprovei e assinei. Está tudo suspenso!", disse Maduro durante seu programa de televisão. 

diplomacia eua tobago trinidad venezuela

