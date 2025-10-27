Documentário sobre carreira pós-Beatles de Paul McCartney será lançado em 2026

Um documentário sobre a carreira solo de Paul McCartney após a separação dos Beatles estará disponível em 25 de fevereiro de 2026, na plataforma de streaming Amazon Prime, após um lançamento limitado nos cinemas, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (27).

O filme, que poderá ser visto em 240 países e territórios, apresenta imagens de arquivo inéditas do período em que o artista "enfrentou múltiplos desafios, enquanto criava músicas que definiriam a nova década", 1970, segundo a Amazon MGM Studios.

Naquela época, "os Beatles haviam se separado, e eu me perguntava 'O que vou fazer agora? Como poderei fazer algo que seja tão bom?'", questiona o músico britânico, agora com 83 anos, no anúncio do filme, divulgado nesta segunda.

"Eu estava sozinho pela primeira vez, tive que buscar dentro de mim mesmo e criei um novo grupo", Wings, o que lhe possibilitou relançar sua carreira, diz.

"Band on the Run", o título do primeiro álbum desse grupo formado com sua primeira esposa, Linda McCartney, inspira o nome do documentário de cerca de duas horas: "Man on the Run".

O longa foi dirigido pelo americano Morgan Neville, que recentemente dirigiu uma animação sobre a vida do músico e designer de moda Pharrell Williams.

"Man on the Run", que conta com Paul McCartney como produtor executivo, foi apresentado no festival americano de Telluride no final de agosto de 2025.

O livro "Wings: The Story of a Band on the Run", escrito por McCartney, será lançado em 4 de novembro na Amazon, inclusive em formato de áudio na plataforma Audible.

Uma parceria entre o astro britânico, o grupo Universal Music e a Amazon levará ainda ao lançamento de "músicas exclusivas" em 2026, segundo o mesmo comunicado.

