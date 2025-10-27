Cautela com sanções contra a Rússia derruba preços do petróleo

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (27), à espera da divulgação do impacto das sanções que os Estados Unidos impuseram na semana passada contra grupos petroleiros russos.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,49%, a 65,62 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, fechou em queda de 0,31%, a 61,31 dólares.

Na última quarta-feira, Washington anunciou sanções contra duas gigantes russas do setor de hidrocarbonetos, Rosneft e Lukoil, com o objetivo de reduzir os ganhos financeiros da Rússia para levá-la à mesa de negociações com vistas a um cessar-fogo na Ucrânia.

O texto publicado pelo Tesouro americano prevê, entre outras medidas, "sanções secundárias contra as instituições financeiras estrangeiras" que participarem de transações com as entidades sancionadas, inclusive de China e Índia.

Desde os anúncios da Casa Branca, o barril de Brent subiu quase 7%.

"Um aumento mais pronunciado [do Brent], acima dos 70 dólares, é pouco provável enquanto não for estabelecido claramente o impacto concreto das sanções", avaliou Gregory Brew, do Eurasia Group.

"Os efeitos destas medidas vão depender do grau de firmeza (...) dos Estados Unidos", enquanto "as empresas russas têm evitado as sanções ocidentais durante anos", assinala o analista.

Uma distensão comercial entre os dois maiores consumidores de petróleo é considerada positiva para a demanda e, portanto, poderia apoiar os preços do petróleo.

