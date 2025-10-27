Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Morre o baterista de jazz Jack DeJohnette aos 83 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/10/2025 16:52

compartilhe

SIGA

O baterista americano Jack DeJohnette, uma figura de destaque do jazz moderno que colaborou com grandes nomes como Miles Davis e Keith Jarrett, morreu neste domingo (26) aos 83 anos, conforme anúncio publicado em seus perfis das redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Faleceu pacificamente no hospital de Kingston, no estado de Nova York, rodeado por sua esposa, sua família e seus amigos mais próximos."

Segundo vários veículos de informação, ele morreu no domingo por insuficiência cardíaca.

Nascido em Chicago em 1942, DeJohnette se destacou por suas colaborações nos anos 1960 com músicos famosos como Herbie Hancock e Miles Davis, especialmente no álbum "Bitches Brew", em 1969.

Nos anos 1980, formou um famoso trio com o pianista Keith Jarrett e o contrabaixista Gary Peacock.

pel/ube/dga/db/rpr/am

Tópicos relacionados:

eua jazz musica obituario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay