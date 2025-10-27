Morre o baterista de jazz Jack DeJohnette aos 83 anos

O baterista americano Jack DeJohnette, uma figura de destaque do jazz moderno que colaborou com grandes nomes como Miles Davis e Keith Jarrett, morreu neste domingo (26) aos 83 anos, conforme anúncio publicado em seus perfis das redes sociais.

"Faleceu pacificamente no hospital de Kingston, no estado de Nova York, rodeado por sua esposa, sua família e seus amigos mais próximos."

Segundo vários veículos de informação, ele morreu no domingo por insuficiência cardíaca.

Nascido em Chicago em 1942, DeJohnette se destacou por suas colaborações nos anos 1960 com músicos famosos como Herbie Hancock e Miles Davis, especialmente no álbum "Bitches Brew", em 1969.

Nos anos 1980, formou um famoso trio com o pianista Keith Jarrett e o contrabaixista Gary Peacock.

