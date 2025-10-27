Meia belga De Bruyne não deve voltar a jogar em 2025

O Napoli, atual campeão da Itália e líder da Série A, pode perder o meio-campista belga Kevin De Bruyne por lesão até o início de 2026, após o jogador sofrer uma lesão na coxa direita, anunciou o clube nesta segunda-feira (27).

"Após a lesão sofrida durante a partida contra a Inter de Milão no sábado, Kevin De Bruyne passou por exames médicos que revelaram uma lesão mais extensa no bíceps femoral da coxa direita", informou o Napoli em comunicado.

"O jogador já iniciou seu processo de reabilitação", acrescentou o clube napolitano, sem fornecer mais detalhes.

De acordo com o jornal esportivo La Gazzetta dello Sport e o canal de televisão Sky Sports, De Bruyne não deve voltar a jogar em 2025 e ficará afastado por pelo menos dois meses de competição.

O belga se machucou enquanto cobrava um pênalti aos 33 minutos da partida vencida por 3 a 1 contra a Inter de Milão, pela 8ª rodada da Série A.

Após o chute, o ex-jogador do Manchester City caiu no chão e levou a mão à coxa direita. Incapaz de caminhar e com expressões de dor, deixou o campo apoiado em dois membros da equipe médica.

Desde que chegou ao Napoli como agente livre, De Bruyne, de 34 anos, marcou quatro gols em oito partidas do campeonato e deu duas assistências na Liga dos Campeões.

Antes de enfrentar o Lecce na terça-feira, o Napoli lidera a Série A, empatado com a Roma, ambos com 18 pontos.

