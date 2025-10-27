Reino Unido anuncia contrato de caças com Turquia por R$ 57 bilhões

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira (27) um acordo com a Turquia para a venda de 20 caças Eurofighters, que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, qualificou de "novo símbolo" das relações estratégicas entre os dois países.

"É um pedido de 8 bilhões de libras [57 bilhões de reais], que significa postos de trabalho em todo o país", disse Starmer antes de se reunir com Erdogan na capital turca, Ancara.

"Consideramos isso (...) como um novo símbolo das relações estratégicas entre nossos dois estreitos aliados", declarou o líder turco após a assinatura do acordo.

Segundo o Ministério da Defesa britânico, o pedido inclui 20 aviões Eurofighter, no que foi descrito como "o maior contrato de aviões de combate em uma geração".

O Ministério acrescentou que esse acordo reforçará a capacidade de combate da Turquia e "o poder da Otan em uma região importante".

"É o flanco sudeste da Otan, e o fato de que essa capacidade esteja garantida pelo Reino Unido também é muito importante para a Otan", declarou Starmer.

A Turquia pretende modernizar sua Aeronáutica e fechar a compra de 40 caças de fabricação europeia, produzidos em conjunto pelo Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha.

